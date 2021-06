Yago Felipe. Lucas Merçon/Fluminense F.C - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 17:10

Rio - Foi apertado, mas o Fluminense venceu o Cuiabá neste domingo, por 1 a 0. Após passe de Yago, Gabriel Teixeira fez o único gol da partida em São Januário pela manhã. Autor da assistência, o meia comentou a vitória do Tricolor e exaltou o trabalho de Roger Machado à frente da equipe.

"É muito fruto do trabalho do professor Roger. Ele nos dá essa liberdade para os jogadores do meio de campo, para estarem chegando, para estarem ajudando. E eu fico muito feliz em crescer junto com a equipe. Acho que temos que evoluir em cada oportunidade. Temos que pensar alto", comentou Yago.

Na primeira rodada, o Fluminense havia empatado sem gols com o São Paulo, no Morumbi. O time agora muda o foco novamente para a Copa do Brasil, onde encara o Bragantino, fora de casa pelo jogo de volta da terceira fase do torneio. Na partida de ida, o Tricolor venceu, no Maracanã, por 2 a 0.