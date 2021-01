Partida entre as equipes de Vasco e Atlético Mineiro Maga Jr/O Fotográfico/Estadão Conteúdo

Por MH

Publicado 23/01/2021 22:58 | Atualizado 24/01/2021 11:19

O Vasco ganhou um pouco mais de fôlego em sua luta para eliminar qualquer risco de rebaixamento neste Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, no Estádio São Januário, a rapaziada comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo venceu o Atlético por 3 a 2, em compromisso válido pela 32ª rodada. Germán Cano, duas vezes, e Yago Pikachu marcaram para os donos da casa. Hyoran e Eduardo Sasha descontaram.

Agora com 35 pontos, o Gigante da Colina aparece na 14ª posição. No próximo domingo, mais uma vez em casa, o Vasco encara o Bahia, adversário direto na briga contra a degola.

Ciente de que a tarefa não seria nada fácil, o Cruzmaltino começou o jogo mais recuado, estudando qual era a postura do time mineiro. Aos 12 minutos do primeiro tempo, após cobrança de falta pelo lado esquerdo, Léo Matos meteu o braço na bola. Pênalti assinalado algum tempo depois com o auxílio do árbitro de vídeo. Na cobrança, Hyoran acertou a trave e pegou o rebote, anulando a jogada. Alívio na Colina! Aos 17, Léo Matos se redimiu, aproveitou uma tremenda trapalhada da defesa do Galo e serviu Cano, que não deu mole. O artilheiro encerrou um jejum de seis jogos sem marcar.

Os mineiros, claro, partiram para cima, acertaram a trave do goleiro Fernando Miguel e criaram chances de empatar. No entanto, aos 31, após outro bom cruzamento de Léo Matos, Yago Pikachu ampliou para o Vasco. Foi o primeiro gol de bola rolando do jogador na temporada 2020/21.

Funciona a dupla Benítez/Cano

No segundo tempo, apesar de o Vasco se manter compacto e tranquilo como na etapa inicial, o árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo viu o pênalti de Castan em Keno. O VAR entrou em ação mais uma vez e mostrou que não houve a infração. Aos 13, Benítez deu uma linda assistência para Cano, que matou no peito e sem deixar a bola cair acertou um chutaço de primeira. O ferrolho cruzmaltino foi desarmado pouco tempo depois por intermédio de Hyoran. O gol animou os mineiros, que foram se mandaram para o ataque e levaram o Vasco à loucura. Já nos acréscimos, aos 48, Eduardo Sasha diminuiu o prejuízo.

FICHA TÉCNICA



VASCO 3 x 2 ATLÉTICO MINEIRO



Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

Cartões amarelos: Léo Matos, Yago Pikachu, Cayo Lopes, Talles Magno e Jair

Gols: Cano, aos 17 do primeiro tempo, e aos 13 do segundo, Yago Pikachu, aos 31 do primeiro, Hyoran, aos 22, e Eduardo Sasha, aos 48 do segundo.



Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos (Cayo Tenório), Marcelo Alves, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil (Caio Lopes) e Benítez (Carlinhos); Talles Magno (Gabriel Pec), Cano e Yago Pikachu (Werley). Técnico: Vanderlei Luxemburgo





Atlético Mineiro: Everson; Guga, Gabriel e Júnior Alonso; Arana (Nathan), Jair, Allan e Hyoran; Savarino (Marrony), Eduardo Vargas (Sasha) e Keno. Técnico: Jorge Sampaoli

