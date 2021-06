Ganso poderia ter sido aproveitado contra o Cuiabá se não estivesse vetado - Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 18:28

Desfalque de última hora do Fluminense contra o Cuiabá após apresentar sintomas de gripe, Paulo Henrique Ganso se apresentou nesta segunda-feira e voltou a treinar com os companheiros. A informação inicial é do site "Saudações Tricolores" e foi confirmada pela reportagem. Antes, o meia fez um teste para covid-19 que deu negativo.



Ainda assim, Ganso não tem permanência garantida no clube. Desde a semana passada as negociações com o Santos se intensificaram e a diretoria tricolor está mais perto de um acordo. Entretanto, a questão salarial ainda é o maior problema, já que o Santos ainda reluta a pagar metade do que o meia recebe.



Outra novidade no campo foi John Kennedy. Há mais de um mês fora devido à Covid-19, o jovem atacante voltou a treinar no campo, mas trabalhou com a equipe sub-23. Ele tem frequentado o CT desde o fim de maio, mas trabalhava mais na academia para recuperar a forma.



O jovem de 19 anos foi quem mais sofreu com a doença entre o elenco, desde o início da pandemia. Com sintomas mais fortes, John Kennedy ficou mais debilitado e precisou de mais tempo de repouso.