Caio Paulista festeja o gol da vitória contra o Santa FeSergio Moraes / Pool / Afp

Publicado 07/06/2021 13:47

Rio - A diretoria do Fluminense avançou pela aquisição em definitivo do atacante Caio Paulista. O jogador de 23 anos vive sua melhor fase e está no Tricolor emprestado até o fim do ano pela Tombense-MG. A informação é do portal "NETFLU".

De acordo com a publicação, há reuniões já marcadas com o agente do atleta, mas a diretoria Tricolor irá conduzir a negociação com cautela. A intenção do clube é não deixar para a última hora e evitar riscos de uma valorização e perda do jogador, como aconteceu com o volante Dodi, no fim de 2020.

Caio Paulista está no Fluminense desde o início de 2019, já fez 53 jogos e anotou cinco gols, que foram seus primeiros como jogador profissional. Atualmente o jogador é visto como peça fundamental e foi um dos protagonistas na classificação do Tricolor às oitavas da Libertadores.