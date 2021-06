Marlon – lateral-esquerdo – 23 anos – emprestado ao Trabzonspor (TUR) até junho de 2021 – contrato com o Fluminense até dezembro de 2021 - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Marlon – lateral-esquerdo – 23 anos – emprestado ao Trabzonspor (TUR) até junho de 2021 – contrato com o Fluminense até dezembro de 2021 LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 11:28

Rio - No Brasil após o fim da temporada na Turquia, o lateral-esquerdo Marlon, do Fluminense, está aguardando a decisão da diretoria Tricolor sobre sua utilização no elenco deste ano. O atleta de 24 anos foi emprestado ao Trabzonspor, onde foi titular e campeão da Supercopa da Turquia em 2020.

O contrato do atleta com o clube turco é válido até o dia 30 deste mês, mas com o fim das competições, locais, Marlon decidiu antecipar sua volta ao Brasil e passar as férias com a família, no Paraná. Animado com a boa fase do Fluminense, o lateral se colocou à disposição de Roger Machado.

"Libertadores fala por si só. É uma competição incrível. Quem não gostaria de jogar uma Libertadores? Eu ainda não tive essa oportunidade. O Fluminense está muito bem este ano. Vão abrir vagas, mas eu não posso falar ainda porque eu tenho que discutir com o clube, qual o planejamentoque o clube tem para mim, algumas situações estão se desenrolando pelo meu representante e ele vai levar ao clube. Se tiver essa oportunidade, seria uma honra jogar a Libertadores. Ainda mais pelo Fluminense, que é um clube que tem tradição e está muito bem este ano. Meu futuro está nas mãos do clube, a gente tem que decidir nos próximos dias se eu vou seguir no Fluminense ou se vou ser negociado novamente", disse o jogador em contato com a equipe do site "ge.globo".

"Se tiver a oportunidade, ficaria feliz, mas no momento eu não posso dizer que sim ou que não, porque não sei se permaneço no clube ou se saio. Claro que todo o jogador sonha em jogar a maior competição de clubes depois da Champions League", completou o lateral.



Pelo Trabzonspor, Marlon conseguiu ter mais tempo de jogo, sendo titular em boa parte da temporada e aproveitado em 38 jogos. Anteriormente no Boavista, de Portugal, o jogador havia sido utilizado em 28 partidas e marcado dois gols.