Publicado 06/04/2021 17:30 | Atualizado 06/04/2021 17:35

Rio - O zagueiro Natan, de 20 anos, deixou o Flamengo rumo ao Bragantino em empréstimo no valor de R$ 5 milhões, que deverá render no total R$ 27 milhões ao Rubro-Negro por conta da opção de compra. Após a partida entre o clube carioca e o Madureira, o treinador Rogério Ceni afirmou que a saída do jogador não era da vontade da diretoria e nem dele.

"O Natan joga pelo lado esquerdo, gostava dele e vejo potencial. Mas foi uma necessidade do clube de saldar compromissos. Meu desejo e da direção era que ficasse, mas foi uma necessidade. O momento do futebol é difícil", afirmou.



Revelado na categoria de base do Flamengo, o zagueiro, de 20 anos, somou 18 jogos e marcou um gol com pelo Rubro-Negro. O contrato de empréstimo vai até o começo do ano que vem. Caso atue em 25 jogos pelo Bragantino, o clube paulista terá que exercer a opção de compra do jogador do Flamengo.