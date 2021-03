Natan pode se transferir para o Red Bull Bragantino Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 29/03/2021 12:00

Rio - Colocado como possível opção para o Barcelona pelo jornal espanhol "Sport", o zagueiro Natan, de 20 anos, não poderá ser vendido pelo Flamengo, durante o seu empréstimo ao Bragantino. O Jornal O Dia apurou com o empresário André Cury, responsável pela negociação envolvendo a ida do jovem para o clube paulista, que se o Barça quiser contar com Natan terá que chegar a um acordo com a equipe de Bragança Paulista.

Natan, de 20 anos, foi emprestado ao Bragantino até janeiro de 2022. Porém, na negociação, o clube paulista terá que exercer a compra do jogador, caso ele atue em 25 jogos durante a atual temporada. A negociação em definitivo com o clube paulista vai fazer o Flamengo receber R$ 27 milhões pelo defensor.



No entanto, caso, o Bragantino acerte a venda do jogador para o Barcelona, o Flamengo poderá receber alguma compensação financeira. O Rubro-Negro é o clube formador do atleta e ao fim da negociação com o clube paulista irá manter 12% dos direitos do jogador.