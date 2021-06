Gerson Vapo Vapo - Alexandre Vida/Flamengo

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 12:51

Rio - O volante Gerson será homenageado na partida do Flamengo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 19h, no Maracanã. A torcida organizada Urubuzada colocou uma bandeira com o rosto do camisa 8, que fará seu último jogo pelo clube, na arquibancada do estádio.

Gerson é homenageado com bandeira no Maracanã Reprodução Além da imagem do rosto de Gerson, a bandeira faz referências a momentos marcantes do volante no Flamengo, como o apelido de "Joker" e o "Vapo", sua marca registrada.

Após uma longa novela, Gerson foi negociado pelo Flamengo com o Olympique de Marselha por 25 milhões de euros. O clube ainda manterá 20% do atleta para uma futura negociação.