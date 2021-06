Willians - Flamengo - Foto: Ruy

Publicado 23/06/2021 19:29 | Atualizado 23/06/2021 19:30

Rio - Velho conhecido do Flamengo, o volante Willians, de 36 anos, é o novo reforço do Castanhal para a disputa da Série D. A apresentação do atleta, que jogou ao lado de Ronaldinho Gaúcho, será nesta quarta-feira.

Com destaque em 2007 e 2008 pelo Santo André, Willians despertou interesse do Flamengo e disputou quatro temporadas com o Rubro-Negro ao lado de gigantes como Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador, Petkovic, Kleberson, Vagner Love, entre outros.

Em 2009, conquistou o Campeonato Brasileiro, além de dois Campeonatos Cariocas. Com passagem marcada para a Itália, o volante se transferiu para a Udinese, em 2013. No entanto, não deu certo e retornou para o Brasil, dessa vez, pelo Internacional, onde conquistou o bicampeonato gaúcho. Em 2015, passou pelo Cruzeiro e em 2016, pelo Corinthians.

Pelo Castanhal, Willians chega no momento em que o clube é líder do Grupo 1 da Série D com sete pontos. Pela quarta rodada, o Japiim enfrenta o GAS, no próximo sábado, às 17h, no estádio Canarinho, em Boavista (RR).