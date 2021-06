Juan Jesus, zagueiro da Roma - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 16:22 | Atualizado 23/06/2021 16:24

Rio - A despedida de Gerson será nesta quarta-feira (23), quando o Flamengo enfrenta o Fortaleza, às 19h, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em postagem de despedida nas redes sociais, o comentário do zagueiro Juan Jesus, chamou bastante atenção da torcida rubro-negra, ainda mais pelo fato de que o jogador já foi oferecido ao clube.

“Tu é fera, meu irmão! Vapo neles”, disse o zagueiro em comentário na postagem de Gerson. Recentemente, a novidade fica por conta de que o atleta deixou a Roma e está livre no mercado, com possibilidade de assinar contrato com qualquer clube. No entanto, caso o Flamengo se interesse, terá um rival na disputa pelo defensor, pois o Internacional, clube formador do jogador, está interessado em contar novamente com o atleta na temporada.

O zagueiro Juan Jesus foi destaque no Internacional na temporada de 2010 e conquistou a Libertadores com o Colorado. Com boas atuações, teve passagens pela seleção brasileira sub-20, que foi campeã no Mundial. Em 2011, assinou com a Internazionale, e ficou até julho de 2016. Por empréstimo, acertou a contratação com a Roma, no valor estimado em R$ 7,3 milhões de reais, na cotação da época.