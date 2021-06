Gabigol e Gerson jogam juntos desde 2019 e conquistaram quase tudo pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 10:22

Longe do Flamengo e com a Seleção na Copa América, Gabigol não poderá participar da despedida de Gerson, nesta quarta-feira contra o Fortaleza, às 19h no Maracanã. Por isso, utilizou suas redes sociais para mandar uma mensagem ao volante.

"Triste pela sua saída, mais um da geração dos coringas indo embora... Porém, seu nome e seu jeito de usar o manto serão inesquecíveis! Obrigado por tudo, JOKER", escreveu Gabigol em seu Twitter.



Triste pela sua saída, mais um da geração dos coringas indo embora.. Porém, seu nome e seu jeito de usar o manto será inesquecível! Obrigado por tudo, JOKER @GersonSantos08 pic.twitter.com/ZOyXnwwIxO — Gabi (@gabigol) June 22, 2021

Gerson, então, respondeu avisando que agora seguirá acompanhando na torcida. "Obrigado por tantos grandes momentos vividos juntos, artilheiro. Siga me fazendo feliz. Agora como torcedor".



Os dois jogadores ainda trocaram duas rápidas mensagens, com Gabigol desejando "Seja feliz", e Gerson complementando: "Seremos".