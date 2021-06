2º lugar: Gabigol - Atacante - Flamengo - 24 anos - Valor de mercado segundo o site Transfermarkt: 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 128,72 milhões) - Alexandre Vidal / Flamengo

2º lugar: Gabigol - Atacante - Flamengo - 24 anos - Valor de mercado segundo o site Transfermarkt: 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 128,72 milhões) Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 10:43

Rio - Diguinho causou polêmica ao provocar Gabigol, do Flamengo, em uma publicação do Fluminense. A situação aconteceu após o Instagram do clube Tricolor fazer um post relembrando o confronto entre os cariocas e a seleção da Itália, em 2013.

Na ocasião, o volante Diguinho deu um belo drible em Pirlo, e o momento foi recordado pela publicação. No entanto, um usuário da plataforma brincou com o meia e recordou um lance envolvendo ele e Neymar.

Publicidade

"Diguinho você é fera, mas Neymar te deu uma das canetas mais humilhantes do futebol!!", escreveu.

Diguinho provoca Gabigol Reprodução Instagram

Publicidade

Em seguida, o meia respondeu provocando o atacante do Flamengo.

"Menino Neymar pode né? Pior seria desse perna de pau do Gabigol", respondeu o ex-Fluminense ao usuário.

Publicidade

Diguinho provoca Gabigol Reprodução Instagram