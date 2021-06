Rodinei vem agradando nos treinos - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodinei vem agradando nos treinosAlexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 09:21 | Atualizado 09/06/2021 10:53

Com uma semana de treinos desde que retornou do empréstimo ao Internacional, Rodinei vem ganhando terreno no Flamengo e agradando ao técnico Rogério Ceni. De acordo com o site 'Uol', o lateral-direito mostra evolução técnica e tem impressionado pelo amadurecimento.



Com Isla defendendo a seleção chilena nas Eliminatórias e na Copa América, Rodinei tem grandes chances de ter uma sequência como titular do Flamengo no período. Ainda mais depois do bom desempenho nos treinos.



Publicidade

De qualquer maneira, o treinador espera contar com Rodinei a partir do fim de semana. E a expectativa é de que o bom desempenho nos treinos, com força física e melhora técnica, transformem-se em boas atuações. Se isso acontecer, o lateral pode, inclusive, tirar a vaga de Isla, que não vem jogando bem.