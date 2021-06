Flamengo X Palmeitas se enfrentam no estádio do Maracanã pela 1 rodada do Campeonato Brasileiro. Na foto o técnico do FLamengo Rogério Ceni - Daniel Castelo Branco

Flamengo X Palmeitas se enfrentam no estádio do Maracanã pela 1 rodada do Campeonato Brasileiro. Na foto o técnico do FLamengo Rogério CeniDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 09:13

Rio - O Flamengo anunciou, na manhã desta terça-feira, que o técnico Rogério Ceni testou positivo para a Covid-19. O treinador não comandará a equipe nos próximos dois jogos, contra Coritiba, pela Copa do Brasil, e América-MG, no Brasileiro.

Sem Ceni, Maurício Souza, do sub-20, e seu auxiliar, Márcio Torres, assumem o time. Eles já haviam comandado o Rubro-Negro no início da temporada em alguns jogos do Campeonato Carioca, quando Ceni ainda estava de férias.

Recentemente, o Flamengo teve alguns casos de Covid-19 em seu núcleo de futebol. Além do treinador, Arrascaeta (está na Seleção), o meia Max, os auxiliares Charles Hembert e Nelson Junior, o analista Leandro Costa e um roupeiro também contraíram a doença.