Matheus Thuler - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Matheus ThulerGilvan de Souza / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 07/06/2021 14:57 | Atualizado 07/06/2021 14:59

Rio - O zagueiro Matheus Thuler, do Flamengo, se despediu do clube para se apresentar ao Montpellier, da França. O jogador foi emprestado pelo Rubro-Negro ao time francês por 18 meses. O clube carioca recebeu R$ 1,2 milhão pelo empréstimo acertado no mês de março, mas que por conta da janela de transferências e da pandemia do coronavírus, só pôde se concretizar agora.

Thuler embarcou há pouco para se apresentar ao Montpellier. O zagueiro foi emprestado pelo Flamengo ao time francês por 18 meses. Fla recebeu R$ 1,2 milhões pelo empréstimo. A opção de compra é € 2,5 milhões. O valor do empréstimo será descontado se a opção for exercida. pic.twitter.com/BjjjNhKxdU — Venê Casagrande (@venecasagrande) June 7, 2021

Publicidade

Matheus Thuler despediu-se do Flamengo nesta segunda-feira. Em publicação nas redes sociais, o zagueiro

formado no Ninho e campeão da Libertadores em 2019 agradeceu ao clube, aos torcedores e a todos profissionais que "fizeram parte de sua trajetória". A opção de compra ao término do contrato está avaliada em 2,5 milhões de euros. O Fla mantém 10% do zagueiro para negociações futuras.