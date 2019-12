Em vídeo, Thuler chama companheiro do Flamengo de 'macaco' e causa irritação nas redes sociais

Rio - Um vídeo gravado por jogadores do Flamengo neste domingo, causou polêmica e virou motivo de debate nas redes sociais. Em uma transmissão ao vivo no Instagram, o meia Vinicius Souza interagia com seus seguidores enquanto conversava com o atacante Lincoln, seu companheiro de clube. Durante a conversa descontraída, o zagueiro Thuler aparece rapidamente e chama o jovem centroavante de "macaco".



Confira o vídeo:



Aqui o Thuler sendo racista, pra vocês passarem mais pano, isso é tão "normal" que o Vinícius pergunta "q isso cara?" pic.twitter.com/0tx1AI8uwL — Camila Vicente (@crfcamis) December 29, 2019 A transmissão acabou sendo apagada por Vinicius logo depois, mas acabou viralizando nas redes sociais. O assunto gerou polêmica e virou um dos temas mais comentados do Twitter. Veja algumas reações:

Não tem essa de brincadeira entre amigos, eu não passo pano, muitas pessoas sofrem diariamente com esse tipo de fala então o cara tem que ter consciência e não reproduzir uma imbecilidades dessas. — Rihanna Flamenguista (@DeusaAfrodite_3) December 29, 2019 Podre demais, que escrotidão... mas já já ele mete aquele discurso que foi mal interprerado e fica tudo certo, afinal de contas estamos no Brasil, onde racismo não existe — Wanessa (@LussVane) December 29, 2019 Thuler foi racista sim, nição até fala no video "que isso cara"

Ele não é criança e tem que aprender que existe consequências pra isso.PARA de passar pano só porque é seu ídolo!!!!!!!

eu tô muito decepcionada, de verdade — anah. #haikaday (@arrwxcaeta) December 29, 2019 Certas brincadeiras não cabem. Chamar uma pessoa de macaco é racismo. Ponto. Thuler fez um comentário racista, deve admitir e procurar melhorar. Nesse processo, cabe o clube, formador do atleta e cidadão, orientá-lo. — Saul (@saultrujilloCRF) December 29, 2019 Teve quem defendesse o zagueiro, alegando que não passava de uma brincadeira entre amigos.