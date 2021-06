Rodinei é o novo reforço do Internacional - Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 13:15

Rio - Rodinei está de volta ao Flamengo, mas terá que esperar um pouco para vestir a camisa rubro-negra. O lateral estava suspenso na última rodada do Brasileirão, contra o Corinthians, quando ainda defendia o Internacional, mas invadiu o gramado para comemorar o gol anulado de Edenílson, que tiraria o título rubro-negro. Por conta disso, acabou pegando mais um jogo de gancho no STJD.

Como não estava inscrito nem por Flamengo e nem por Inter na primeira rodada do Brasileirão atual, o jogador terá que cumprir suspensão no próximo jogo do time carioca em uma competição da CBF, como diz o artigo 258-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O Flamengo enfrenta o Coritiba no próximo dia 10, às 21h30, no Couto Pereira. Sem Rodinei e Isla, que provavelmente será convocado para a Copa América, Rogério Ceni só deverá ter Matheuzinho como opção para a posição.