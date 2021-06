Zico recebe troféu e camisa de Gabigol após ter marca superada na Libertadores

Zico recebeu camisa autografada e troféu de 'melhor da partida' - Reprodução

Zico recebeu camisa autografada e troféu de 'melhor da partida'Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 10:16

Rio - Gabriel Barbosa iniciou a Libertadores 2021 batendo recordes e entrando ainda mais para a história. Já na terceira partida da fase de grupos, o atacante do Flamengo marcou dois gols contra a LDU e igualou Zico em números de gols no torneio. Na época, o camisa 9 dedicou o prêmio ao eterno camisa 10 da Gávea e enviou para o Japão. Nesta sexta-feira (04), o Galinho recebeu o troféu, a camisa de Gabigol e agradeceu.



Em sua conta no Instagram, Zico publicou fotos vestindo 9 de Gabigol, com uma dedicatória do atacante. Além disso, o ídolo Rubro-Negro apareceu segurando o troféu de ‘Melhor da Partida’, mais um presente enviado por Gabriel. Com a homenagem, Zico aproveitou para enviar uma mensagem ao artilheiro e agradecer pelo presente.

Publicidade

"Gratidão total ao Gabigol pelo presente que recebi aqui no Japão. O troféu de melhor jogador na partida contra Liga de Quito na Libertadores e a camisa do jogo com autógrafo. Muito obrigado Gabriel e que Deus continue abençoando a sua carreira e gol neles", escreveu Zico.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Antunes Coimbra (@zico)

Publicidade

Gabigol, ultrapassou a marca de Zico e chegou aos 17 gols pelo Flamengo em Libertadores. Com esta marca, o atacante se tornou o maior artilheiro do Flamengo na competição continental.