Por O Dia

Publicado 03/06/2021 12:21

Mãe de David Luiz compartilha montagem do filho com a camisa do Flamengo Reprodução

Rio - Os torcedores do Flamengo ficaram ainda mais animados com as chances de David Luiz vestir a camisa do Flamengo. Na noite da última quarta-feira, a mãe do zagueiro, Regina Marinho, compartilhou em suas redes sociais uma montagem do filho vestindo a camisa rubro-negra.