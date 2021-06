Patrick, meia do Internacional - Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 15:25

Rio - O volante Patrick, do Internacional, tem sido apontado por muitos como o provável substituto de Gerson no Flamengo. No entanto, o Colorado não parece estar disposto a negociar o jogador. Em contato com o site "Urubu Interativo", um dirigente do clube ironizou o possível interesse rubro-negro.

"Vão nos mandar Arrascaeta, Arão e Pedro? E os Juízes também?”, respondeu o dirigente, em tom irônico, ao ser questionado.

Nos próximos dias, o Flamengo deve fechar a venda do volante Gerson. Caso não busque nenhuma opção no mercado, o clube terá como opções para a posição Thiago Maia, que deve voltar a jogar em breve após grave lesão, e de imediato João Gomes, garoto que vem entrando bem nesta temporada.