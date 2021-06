Por O Dia

Publicado 01/06/2021 07:50 | Atualizado 01/06/2021 10:55

Os agentes cumprem sete mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária, que foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Um dos mandados foi cumprido na Rocinha, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Também houve mandado cumprido em São Paulo. Os presos ainda não foram identificados.

Um Porsche Panamera 4S foi apreendido na residência de um dos alvos da operação Reprodução

Em São Paulo, no bairro Vila Regente Feijó, um Porsche Panamera 4S, que pode custar até R$ 720 mil, foi apreendido na residência de um dos alvos da operação.As investigações tiveram início em 2019, a partir de apreensões de carregadores de fuzis e acessórios de arma de fogo realizadas no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). No local, os policiais acharam 21 carregadores de fuzis AK-47, calibre 7.62, e um de pistola, escondidos dentro de um pneu.Os policiais identificaram que os materiais apreendidos eram enviados pela organização criminosa investigada, via postal, das cidades de Kissimmee, Orlando e Tucson, nos Estados Unidos (EUA), e tinham como destino abastecer facções criminosas de atuação nacional.A PF contou com o apoio da Receita Federal e com a Agência de Investigações de Segurança Interna dos EUA (ICE Homeland Security Investigations), através de seus adidos na Embaixada dos EUA, em Brasília, e nas cidades de Tucson e Miami, nos EUA.A partir de informações repassadas pela PF às autoridades norte-americanas, deu-se início à investigação também nos EUA o que resultou em diversas apreensões ilícitas e na deflagração no país da Operação Iron Tire (Pneu de Ferro), que também acontece nesta terça-feira.