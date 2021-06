Foto de arquivo: Rio volta ao estágio de normalidade após chuvas Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 01/06/2021 11:59

Rio - O município do Rio retornou ao Estágio de Normalidade, às 11h30 desta terça-feira, pois não há mais previsão de chuva para as próximas horas. De acordo com o Alerta Rio, os ventos do oceano para o continente favoreçam a manutenção da nebulosidade na cidade, com céu predominantemente nublado, sem chuva e ventos fracos a moderados. As temperaturas estarão estáveis, com máxima prevista de 27°C e a miníma de 18ºC.

A cidade estava em Estágio de Mobilização desde as 23h30 de domingo (30). O Centro de Operações (COR) ressalta que o Estágio de Normalidade, primeiro em uma escala de cinco, representa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.



A Marinha do Brasil emitiu um comunicado informando que as ondas na orla do município poderão chegar aos 2,5 metros de altura até às 21h desta terça-feira. Confira abaixo recomendações da Prefeitura em situações de mar com ressaca:

- Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

- Evitar a prática de esportes no mar;

- Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

- Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

- Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

- Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Previsão do tempo

Na quarta-feira, haverá redução da nebulosidade e não há previsão de chuva para a cidade do Rio. As temperaturas estarão em elevação, com a máxima de 29ºC e a miníma de 15ºC.

Já na quinta-feira, com a passagem de uma nova frente fria pelo oceano, há previsão de chuva fraca a moderada, em pontos isolados, durante o período da noite. A máxima prevista é de 28ºC e a miníma de 16ºC.

Na sexta-feira, o tempo permanecerá instável, com céu nublado a parcialmente nublado e previsão de chuva fraca, em pontos isolados, durante o período da madrugada. A máxima prevista é de 27ºC e a miníma de 17ºC.

No sábado, haverá redução da nebulosidade e não há previsão de chuva para a cidade do Rio. A máxima prevista é de 29ºC e a miníma de 16ºC.