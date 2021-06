21 01 2020 - ATAQUE - O jogador Michael foi apresentado nesta terça-feira no Ninho do Urubu . Eleito a revelação do último Campeonato Brasileiro pelo Goias o atleta assinou contrato até 2024. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 03/06/2021 15:00 | Atualizado 03/06/2021 15:05

O Flamengo confirmou a informação que o Jornal O Dia publicou na última quarta-feira dando conta que o atacante Michael foi ausência na reapresentação do elenco após dois dias de folga. O jogador disse para a diretoria que faltou ao treino porque perdeu o voo para o Rio de Janeiro, pois estava em Goiânia. Mesmo assim, a cúpula não perdoou e multou o atleta.

Em nota oficial, o Flamengo disse que o jogador foi reintegrado ao elenco após se apresentar normalmente nesta quinta-feira. Esse é o segundo caso de multa a jogador em menos de um mês no Flamengo. O outro atleta punido foi o zagueiro Léo Pereira, que foi para um evento noturno em uma quarta-feira à noite e não compareceu ao treino no dia seguinte.