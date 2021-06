Gabigol - Daniel Castelo Branco

Publicado 03/06/2021 18:41

Rio - O Flamengo terá pela frente o Defensa y Justicia pelas oitavas de final da Libertadores. Para o comentarista Fábio Sormani, da ESPN, o Rubro-Negro deu sorte no sorteio, mas pode ter dificuldades, já que, segundo ele, o Rubro-Negro não tem tanta tradição em torneios internacionais.

"Tem cabimento o Flamengo não ser o maior time do país em conquistas internacionais pela força que tem? O Flamengo foi eliminado (ano passado) pelo Racing, essa história que falo da camisa", declarou Sormani.

"O lado da chave do Flamengo está bem legal, dá para chegar na final. Problema é a camisa. Se quiser, a gente empresta a do Santos. O Santos está precisando de dinheiro. O time do Flamengo com a camisa do Santos seria campeão", afirmou.

"O Boca tem muita camisa, mas está mal. Pega o time do Flamengo e põe com a camisa do Boca: bate campeão. O time do ano passado (do Flamengo com a camisa do Boca também) bate campeão", finalizou.

O Flamengo encara o Defensa y Justicia nos dias 14 e 21 de julho, com ambos os jogos às 21h30. O primeiro jogo será em Buenos Aires, enquanto o duelo decisivo fica para o Maracanã.