Rio - A negociação de Gerson com o Olympique de Marselha chegou ao fim no último sábado, com o jogador aceitando a proposta de cinco temporadas. Em um ano com maior dificuldade de gerar receitas, o Flamengo se vê obrigado a cumprir metas de negociações. Em 2021 já foram mais de R$ 79 milhões, já com o valor da primeira parcela de Gerson. O orçamento do Fla estima mais de R$ 160 milhões em transações.

O valor estipulado é para cumprir a meta anual pré-estabelecida. A diretoria Rubro-Negra tem como intenção chegar a quantia desejada ainda na janela de transferências do meio do ano, com negociações fechadas contendo gatilhos contratuais que elevem os valores recebidos pelos cofres do clube da Gávea.

A venda do volante está na casa dos 25 milhões de euros (R$ 155 milhões), além dos gatilhos contratuais envolvendo a performance do volante na França. A transferência será paga em quatro anos e 5 milhões de euros (R$ 31 milhões), referentes à primeira parcela, serão pagos nesta temporada.

Além das vendas de Lincoln e Yuri César, que somam R$ 47 milhões, o Flamengo tem adiantadas as negociações envolvendo Vinicius Souza (R$ 9,2 milhões do Lommel SK), Vitor Gabriel (R$ 9,2 milhões do Braga), Natan (R$ 22 milhões caso complete 12 jogos pelo Bragantino) e Rodrigo Muniz (R$ 20,6 milhões do Genk). Caso as tratativas tenham desfecho positivo, faltarão R$ 30 milhões para que o Rubro-Negro alcance a meta pré-estabelecida.