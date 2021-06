Campeão da Libertadores pelo Galo em 2013, Cuca avaliou que encontra o clube mais organizado e com mais opções - BRUNO CANTINI/Atlético-MG

Publicado 08/06/2021 12:30

Rio - Cuca, técnico do Atlético Mineiro, mandou uma indireta ao Flamengo, após falar sobre os desfalques que o clube de Minas sofreu com as convocações das seleções. O treinador afirmou que o elenco do Galo é qualificado e que não precisou adiar os jogos devido os desfalques.

Vale lembrar que o Flamengo pediu adiamento dos jogos por conta dos sete jogadores que foram convocados por suas respectivas seleções.

"A gente fica muito feliz porque o grupo do Atlético-MG é muito nivelado. Os jogadores têm qualidades técnicas muito parecidas. Nós poderíamos muito bem nesses jogos ter pedido à CBF para não jogar, como outros times fizeram."

Cuca não tem à disposição seis jogadores convocados por suas respectivas seleções: os laterais Guga e Guilherme Arana (Seleção Brasileira Olímpica), o zagueiro Junior Alonso (Paraguai), o meio-campista Alan Franco (Equador) e os atacantes Jefferson Savarino (Venezuela) e Eduardo Vargas (Chile).