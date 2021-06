Flamengo X Palmeitas se enfrentam no estádio do Maracanã pela 1 rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro comemora seu gol em cima do Palmeiras - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 10:35

Rio - A CBF realizou mudanças nos horários dos dois próximos jogos do Flamengo. O duelo contra o Coritiba, pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, que seria às 21h30, passou para 19h. Já o confronto com o América-MG, no domingo, pelo Brasileirão, passou de 20h30 para 16h.

A solicitação para a mudança de horário na partida contra o América-MG partiu da TV Globo. A emissora, que antes transmitiria Bragantino x Fluminense, agora exibirá o confronto do Rubro-Negro com a equipe mineira.



Nas duas partidas, o Flamengo não poderá contar com o técnico Rogério Ceni. O clube revelou nesta terça-feira que o treinador testou positivo para Covid-19. Como os auxiliares Charles Hembert e Nelson Junior também estão com a doença, Maurício Souza, do sub-20, assumirá o comando.