Publicado 08/06/2021 16:13

Rio - Após nove anos empilhando taças e construindo uma linda história, o ala Marquinhos, do Flamengo, se despediu do clube através das redes sociais. Com a camisa Rubro-Negra, Marquinhos conquistou oito Cariocas, seis temporadas do NBB, duas copas 'Super 8', uma Liga das Américas, uma Champions League e um Campeonato Mundial.

Ídolo do 'Orgulho da Nação', o atleta de 37 anos é um marco na história do Novo Basquete Brasil e é, sem dúvidas, um dos maiores jogadores da história do torneio. Com um currículo vasto e mais de uma década na Seleção Brasileira, o jogador assinou o seu nome na história do basquete nacional. Em prêmios individuais, é dono de três troféus de MVP (melhor jogador da temporada) e nove de Ala do Ano do NBB.

Marquinhos chegou ao Flamengo vindo do Pinheiros, em 2012, e agora deve voltar para a Terra da Garoa. De acordo com o jornalista Lucas Rocha, o São Paulo é o grande favorito a contar com o experiente ala a partir da próxima temporada. Vale lembrar que recentemente o Tricolor paulista perdeu Lucas Mariano e Georginho, suas principais peças.