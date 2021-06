Rodinei vem agradando nos treinos - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 10:50

Na tarde de terça-feira (8), o auditor do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Felipe Bevilacqua, acatou o pedido do Flamengo e de Rodinei e converteu a suspensão de um jogo em pagamento de multa de R$ 30 mil. Com isso, o lateral-direito poderá reestrear pelo Rubro-Negro nesta quinta-feira, às 19h contra o Coritiba, pela Copa do Brasil. E deve ser titular, já que vem agradando o técnico Rogério Ceni durante os treinos.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, quando defendia o Internacional, Rodinei invadiu o campo no jogo contra o Corinthians, mesmo cumprindo suspensão por expulsão na rodada anterior. O árbitro relatou na súmula e o jogador foi julgado pelo STJD e pegou um jogo de pena, que teria que cumprir na primeira partida de uma competição nacional. Ou seja, nesta quinta-feira pela Copa do Brasil, já que retorno ao Flamengo na semana passada.



De acordo com o comunicado do STJD, Bevilacqua homologou a Transação Disciplinar, que foi acolhida por Rodinei e Flamengo, e pagará multa de R$ 30 mil, sendo R$ 20 mil para três instituições de caridade indicadas.



Confira a comunicação enviada pelo STJD ao Flamengo:



“De ordem do Auditor Vice Presidente Administrativo, Dr. Felipe Bevilacqua deste Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nos autos do Processo sob nº 131/2021 - 5ª CD, informo que através de despacho foi HOMOLOGADO o acordo celebrado entre as partes, devendo o Clube de Regatas do Flamengo em favor de seu atleta RODINEI MARCELO COSTAS DE ALMEIDA, efetuar o pagamento total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) , sendo R$20.000,00 através de doação em interesse social as seguintes instituições : R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do Instituto Integridade – Lar dos Velhinhos Maria Madalena; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor Vila São José Bento Cottolengo; R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor Fraternidade Anawin De São Francisco De Assis ; e R$ 10.000,00 (dez mil reais) deverá ser pago à CBF”.