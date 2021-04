Rodinei com a camisa do Inter Divulgação Internacional

Por Venê Casagrande

Publicado 16/04/2021 19:01 | Atualizado 16/04/2021 19:07

O Internacional fechou a lista de jogadores para a primeira fase da Libertadores. Com Rodinei, que tem contrato até o fim de maio e deve retornar ao Flamengo após o empréstimo, e Taison, anunciado como reforço nesta sexta-feira, Colorado definiu quais atletas estarão inscritos para a competição sul-americana.

O regulamento prevê que os clubes enviem a lista, com até 50 nomes, até 72h antes do início da primeira fase. Ou seja, todos os times têm até esse sábado para definir e enviar à Conmebol. A reportagem também acesso às pré-listas de Fluminense e Palmeiras.

VEJA ABAIXO A LISTA DO INTERNACIONAL:

DANILO



HEITOR



VICTOR CUESTA



RODRIGO



PATRICK



THAUAN LARA



CLEBERSON JAHNKE



EDENILSON



GUERRERO



TAISON



YURI ALBERTO



M. LOMBA



R. DOURADO



LUCAS RIBEIRO



IGOR SANTOS



PALACIOS N.



THIAGO GALHARDO



BRUNO PRAXEDES



R.LINDOSO



MOISES



BOSCHILIA



RODINEI



MARCOS GUILHERME



ANTHONI



JOÃO FELIX



SARAVIA



MAURICIO



LUCAS VITAL



VINICIUS



JOHNY



PEGLOW



VITOR HUGO



NONATO



VINICIUS AUGUSTO



ZE GABRIEL



LEONARDO BORGES



LUCAS RAMOS



LUCAS MAZETTI



TIAGO BARBOSA



ROBERTO



PEDRO HENRIQUE



DANIEL



JONATHAN



MURILO



NICOLAS



ESTEVAO BARRETO



CAIO VIDAL



VITOR MATHEUS



MATHEUS

A estreia do Internacional é na terça-feira contra o Always Ready, da Bolívia, às 19h15 (de Brasília). A partida está marcada para acontecer no Estádio Hernando Siles, estádio do time boliviano.