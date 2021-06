Marcelo Cabo tem cobrado mais atitude e imposição do Vasco em campo - Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 08:00

Rio - Atitude. A palavra que resume o sentimento de Marcelo Cabo após o empate com a Ponte Preta, pela Série B do Campeonato Brasileiro, continua valendo para a Copa do Brasil. Um dia após celebrar dez anos da conquista da competição em 2011, o Vasco vive um momento de desconfiança do torcedor. Na tarde desta quarta-feira, às 16h30, em São Januário, o empate com o Boavista, após o triunfo por 1 a 0, em Bacaxá, garante a vaga nas oitavas de final da competição, mas uma convincente atuação, de preferência com vitória, é tão importante quanto a premiação de R$ 2,7 milhões pela classificação.

"Precisamos ser mais Vasco da Gama, nos impor. Levamos um ponto para casa (no empate com a Ponte Preta) e temos que ter maturidade para trabalhar a equipe e agora virar a chave para Copa do Brasil", cobrou Marcelo Cabo.

Com R$ 2,935 milhões acumulados em premiação na Copa do Brasil, o Vasco pode embolsar mais R$ 2,7 milhões se avançar para as oitavas de final. Em delicada situação financeira, o dinheiro é fundamental para o fluxo de caixa do clube, mas a vertiginosa queda de produção é motivo de preocupação. Em duas rodadas na Série B, o Cruzmaltino ainda não venceu e convenceu ao torcedor, incomodado com a posição na zona de rebaixamento: 18º lugar, com um ponto.

Se o Trem-Bala da Colina, liderado por Felipe Diego Sousa e Alecsandro, embalou a conquista de 2011, o elenco em formação de 2021 ainda busca uma identidade. Presente na conquista, Romulo, de volta ao clube, pode ser uma das novidades contra o Boavista. Em busca da formação ideal, Marcelo Cabo pode confirmar a escalação de Galarza e Marquinhos Gabriel. O torcedor, no entanto, espera que a mudança não seja apenas de peças, e, sim, de atitude.

O Vasco deve entrar em campo com a seguinte formação: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça (Leandro Castan) e Zeca; Andrey (Romulo), Galarza e Marquinhos Gabriel (Sarrafiore); Morato, Gabriel Pec e Cano.