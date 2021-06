Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, Marquinhos Gabriel deve ser uma das novidades contra o Boavista - Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 15:00

Rio - É com preocupação que o torcedor acompanha o declínio tático e técnico do Vasco. O empate com a Ponte Preta, em Campinas, foi marcado por mais uma atuação ruim na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem vencer após duas rodadas disputadas, o Cruzmaltino, 18º colocado, com um ponto, muda o foco para a Copa do Brasil com a promessa de mudança no 'engessado' meio de campo com as possível voltas de Galarza e Marquinhos Gabriel contra o Boavista, quarta-feira, às 16h30, em São Januário.

A esquálida vitória por 1 a 0, em Bacaxá, garante ao Vasco a vantagem do empate para confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, além da importante premiação de R$ 2,7 milhões. Impaciente, o torcedor cobra uma reação imediata em campo. Desde a vibrante atuação na vitória por 3 a 1 sobre o arquirrival Flamengo, no dia 15 de abril, a esperada decolada não aconteceu. A oscilação na Taça Rio, com um título confirmado nos pênaltis, após a derrota para o Botafogo no tempo regulamentar, persiste na Série B.

Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, Marquinhos Gabriel, que estava afastado desde o dia 8 de maio, reapareceu no segundo tempo do empate com a Ponte Preta. Entre os desfalques, o do meia-atacante foi o mais sentido pela velocidade na transição e criatividade na armação. Apesar da opção que ganhou com a chegada de Sarrafiore, Marcelo Cabo monitora a evolução de Marquinhos Gabriel após o período de inatividade de quase um mês.

"Marquinhos Gabriel eu preciso sentar e conversar para saber se ele já suporta os 90 minutos, o mesmo vale para o Michel, que não atuava há mais de um ano, o Rômulo vem numa sequência... Preciso sentar e analisar para ter a melhor equipe e mais competitiva", destacou.

Após destacar o encaixo do trinca formada ao lado de Andrey e Galarza, Marcelo Cabo admitiu a queda de rendimento com o desmanche. Barrado, o volante paraguaio pode reaparecer no meio de campo no lugar do prórpio Andrey, em vertiginosa queda de produção. Michel e Romulo disputariam a última vaga.

"A entrada de um jogador como o Matias pode ser uma opção, vamos analisar todo contexto. Marquinhos Gabriel deu tudo que esperávamos. Se eu puder usar Marquinhos desde o início, é claro que vou usar, mas temos a opção do Sarrafiore. Vou analisar com calma", avaliou Cabo.