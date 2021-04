Matías Galarza Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 12/04/2021 11:32

Rio - Contratado pelo Vasco para as categorias de base, o jovem paraguaio Matías Galarza vem se destacando neste começo de temporada. Em entrevista à Rádio "ABC Cardinal", do seu país, o jogador, de 19 anos, falou sobre o bom momento pelo Cruzmaltino. O jovem ainda citou sua preocupação ao aceitar uma oferta do Brasil, que é um dos países que vem sofrendo mais com a pandemia da Covid-19.

"Não foi uma decisão fácil aceitar a oferta do Vasco. O Brasil é um dos países com mais mortos por conta da pandemia. Eu fui sozinho para o Rio, mas quando você recebe a oferta de um clube tão grande, você precisa ir. Não tive a doença, até o momento, e a grande maioria das pessoas vem se cuidando, tomando as medidas corretas de prevenção", afirmou o jogador.

O jogador ainda pertence ao Olimpia, do Paraguai, está emprestado ao Vasco com opção de compra. Neste começo de temporada, Matías Galarza, entrou em campo em sete partidas e fez dois gols. O jovem afirmou que deseja ser comprado pelo Cruzmaltino, mas se colocou à disposição de retornar ao Olímpia, caso o clube carioca não exerça a sua opção.



"Meu empréstimo veio com uma opção de compra pelo Vasco. Existe uma boa chance de o clube fazer essa opção, estou bem aqui, adaptado, desejo permanecer. Porém, se o Vasco não deseja, retorno ao Olimpia, que é o clube que cresci no futebol", disse.