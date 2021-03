Maxi Biancucchi Divulgação

Rio - O Vasco da Gama, enfim, conseguiu a primeira vitória no Campeonato Carioca de 2021. Na última quarta-feira, o Cruzmaltino bateu o Macaé, em São Januário, por 3 a 1. No entanto, o que chamou atenção foi o golaço marcado pelo jovem Matías Galarza. Aos 19 anos, o jovem já é visto como uma das prioridades da equipe carioca, de acordo com o 'UOL Esporte'.

Galarza tem direitos pertencentes ao Olimpia-PAR, e está emprestado ao Vasco, que já procura informações para adquirir o atleta em definitivo. Com o Cruzmaltino, o meia paraguaio conquistou a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil recentemente. No contrato, consta que, ao fim do vínculo de empréstimo, o Vasco pode comprá-lo se desembolsar a quantia de R$ 700 mil.

Um fato curioso sobre Galarza é seu corpo de empresários. Ainda segundo o 'UOL', um de seus agentes é o ex-atacante argentino Maxi Biancucchi, primo de Lionel Messi, craque do Barcelona. O ex-jogador somou passagens no Brasil por Flamengo, Vitória, Bahia e Ceará, além do Olimpia, clube de Galarza. Maxi também é irmão de Emanuel Biancucchi, que jogou pelo Vasco em 2015.