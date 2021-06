Marcelo Cabo: desafio na Série B - Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 09:00

Rio - A caminhada do Vasco rumo à Série A do Campeonato Brasileiro não começou da melhor forma para o Cruzmaltino. Na primeira rodada da Segundona, o time de Marcelo Cabo perdeu, em São Januário, para o Operário, por 2 a 0. Neste domingo, o clube quer dar a volta por cima e vai até São Paulo para encarar a Ponte Preta, às 16h.

Para a partida contra a Macaca, Marcelo Cabo deve contar com a volta de jogadores importantes. Recuperados de lesão, o meia Marquinhos Gabriel e o zagueiro Leandro Castán devem ficar à disposição do treinador. Outro jogador que pode estrear na Série B é o volante Michel, ex-Grêmio, que foi regularizado no BID nesta semana.

No meio da semana, o Cruzmaltino venceu o Boavista, por 1 a 0, em Bacaxá, pela terceira fase da Copa do Brasil. No entanto, a atuação da equipe não agradou a torcida. Assim como o Vasco, a Ponte Preta também estreou com derrota na segunda divisão do Brasileirão. Fora de casa, a equipe paulista perdeu por 2 a 1 para o Brusque.

Vasco e Ponte Preta já se enfrentaram 38 vezes na história, com 14 vitórias para o Cruzmaltino e sete para a Macaca. O último confronto entre os clubes ocorreu na última rodada do Brasileirão de 2017, quando os cariocas bateram os paulistas por 2 a 1. O Vasco ocupa a 19ª posição, enquanto a Ponte Preta está em 16º, ambos sem pontos.