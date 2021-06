Bruno Gomes - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 04/06/2021 14:00

Rio - O meia Bruno Gomes pode deixar o Vasco em breve. De acordo com o jornalista italiano Gianluigi Longari, do canal Sportitalia, o jogador entrou na mira do Spartak Moscow, da Rússia, que pode fazer uma oferta ao Cruzmaltino em breve.

Ainda segundo o jornalista, o clube russo tem interesse em agilizar o negócio, já que a chegada de Bruno Gomes seria para suprir a saída de Alex Kral, que recentemente fechou acordo para defender o West Ham e jogar na Inglaterra.

Revelado nas categorias de base do Vasco, Bruno Gomes vem sendo pouco aproveitado por Marcelo Cabo. Com 47 jogos entre os profissionais e contrato até 2023, o jovem tem multa rescisória de 30 milhões de euros (cerca de R$ 194,45 milhões).