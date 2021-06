Neto Borges - Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

Neto BorgesRafael Ribeiro/Vasco da Gama

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 11:15

Rio - O empréstimo do lateral-esquerdo Neto Borges feito pelo Vasco junto ao Genk, da Bélgica, corre na Justiça do Rio de Janeiro e em breve pode estar nos tribunais da FIFA. O Cruz-Maltino se defende em uma ação do jogador que cobra uma dívida de R$ 770 mil na 58ª Vara do Trabalho e agora está próximo de ser acionado em última instância pelo clube belga nos tribunais da entidade. A informação é do portal "Esportes News Mundo".

O Vasco deve cerca de 50 mil euros (R$ 310 mil) ao Genk pelo empréstimo do jogador. Ficou acordado tal valor seria pago por meio de uma cláusula por número mínimo de jogos, o que acabou acontecendo. O lateral-esquerdo disputou 23 partidas, sendo 12 como titular.

Publicidade

Com o rebaixamento para a Série B, o lateral-esquerdo ficou fora dos planos para a temporada. O vínculo de Neto Borges com o Vasco de encerra no fim de julho, quando o atleta deve retornar ao clube belga mesmo com interesses de clubes do país.