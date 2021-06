Jordi - Gilvan de Souza

JordiGilvan de Souza

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 17:47

Rio - A Justiça nesta quinta-feira, de forma definitiva, a rescisão do goleiro Jordi com o Vasco. Além disso, o o juiz substituto Jose Alexandre Cid Pinto Filho, da 38ª Vara do Trabalho do Rio, condenou o Cruzmaltino a pagar pouco mais de R$ 1 milhão ao jogador. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Esporte News Mundo".

Jordi acionou o Vasco na Justiça em julho de 2020. Após ter pedido negado em primeira instância, o jogador conseguiu uma liminar que o liberava de seu vínculo com o Cruzmaltino. Além da rescisão, ele cobrava R$1.158.826,66 do clube, valor que, segundo ele, se refere a pouco mais de 20 meses de FGTS não recolhidos desde 2017, férias e 13º de 2017, parte de um salário de 2017, férias e 13º de 2020.

Publicidade

Após obter liminar favorável, Jordi se transferiu para o Paços de Ferreira, no fim de agosto de 2020.