Fluminense colocou bandeirinha com seu símbolo em São Januário - Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 12:26

Rio - Com o gramado do Maracanã em reforma e o Nilton Santos reservado para a Copa América, a tendência é que Botafogo e Fluminense passem a mandar seus jogos em São Januário. No entanto, o Vasco fez uma exigência para ceder o local: as bandeirinhas de escanteio precisam ser neutras, ou seja, não podem conter os escudo do Alvinegro ou do Tricolor. A informação é do "UOL".

A decisão do Cruzmaltino se deu por conta da última partida disputada pelo Fluminense em seu estádio, no dia 20 de março, contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Na época, uma bandeira tricolor foi colocada no escanteio, o que gerou revolta em alguns vascaínos, inclusive figuras políticas da oposição à atual diretoria.

A nova "regra" será aplicada já a partir deste domingo, quando o Fluminense enfrenta o Cuiabá, às 11h, em São Januário. Já o Botafogo, deve mandar seu primeiro jogo no estádio no próximo dia 13, contra o Remo.