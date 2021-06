Rogério Caboclo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/06/2021 17:03

Rio - Em meio ao caos político e esportivo, o ambiente da CBF pode ser comparado a um vulcão em atividade. E erupção da vez tem um impacto devastador para a entidade após a apresentação da denúncia de assédio sexual e moral de uma funcionário contra o presidente Rogério Caboclo. De acordo com informações do 'ge', no documento protocolado na própria CBF, o dirigente tentou forçar a denunciante afastada a comer biscoito de cachorro e chegou a chamá-la de 'cadela'.



A denúncia foi protocolada na tarde desta sexta-feira na Comissão de Ética da CBF e na Diretoria de Governança e Conformidade. No documento, a funcionária garantiu possuir provas do comportamento abusivo de Caboclo, iniciado em abril no ano passado.

A funcionária narra com riqueza de detalhes uma série de episódios constrangedores no trabalho cotidiano na sede da entidade, localizada na Barra da Tijuca, e em viagens, como indagações se ela se "masturbava". O episódio mais perturbador, segundo a funcionária, aconteceu no dia que Caboclo tentou forçá-la a comer um biscoito de cachorro e chamou de 'cadela'.



Até o momento, Rogério Caboclo não se manifestou sobre a denúncia. No documento protocolado na entidade, a funcionária, que não teve a identidade revelada e está licenciada, pede que o dirigente seja investigado pela Justiça, e afastado da direção da CBF.



"Tenho passado por um momento muito difícil nos últimos dias. Inclusive com tratamento médico. De fato, hoje apresentei uma denúncia ao Comitê de Ética do Futebol Brasileiro e à Diretoria de Governança e Conformidade, para que medidas administrativas sejam tomadas", disse ao 'ge'.



Isolado, o dirigente tenta controlar outro vulcão em erupção, que é insatisfação dos jogadores e da comissão técnica de Tite com a decisão de mudança da sede da Copa América para o Brasil. Os astros que atuam na Europa já teriam batido o martelo sobre a posição de disputar a competição no país, que atravessa um delicado momento em meio à pandemia do novo coronavírus, com alarmantes números com mais de 469 mil brasileiros mortos. Este é o caótico cenário às vésperas do confronto com Equador, nesta sexta, às 21h30, em Porto Alegre, pelas Eliminatórias para a Copa de 2022, no Catar.