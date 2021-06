Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, Tite tem explorado toda tecnologia à disposição para apresentar novidades contra o Equador - Lucas Figueiredo/CBF

Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, Tite tem explorado toda tecnologia à disposição para apresentar novidades contra o EquadorLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 21:19

Os jogadores da seleção brasileira que atuam na Europa se reuniram com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, e discutiram participar ou não da Copa América, que será disputada no Brasil do dia 13 de junho a 10 de julho.

A informação foi confirmada pelo técnico Tite, concedida há pouco, após o último treino antes de pegar o Equador nesta sexta-feira, em Porto Alegre, pelas Eliminatórias:

Publicidade

"Temos uma opinião muito clara e fomos lealmente, numa sequência cronológica, eu e Juninho, externando ao presidente qual a nossa opinião. Depois, pedimos aos atletas para focarem apenas no jogo contra o Equador. Na sequência, solicitaram uma conversa direta ao presidente. Foi uma conversa muito clara, direta. A partir daí, a posição dos atletas também ficou clara. Temos uma posição, mas não vamos externar isso agora. Temos uma prioridade agora de jogar bem e ganhar o jogo contra o Equador. Entendemos que depois dessa Data Fifa as situações vão ficar claras. Depois desses dois jogos, vou externar a minha posição."

O volante Casemiro, capitão da Seleção, não foi para a entrevista coletiva, como estava programado. Desde o anúncio de que a Copa América será disputada no Brasil, nenhum jogador concedeu entrevista coletiva, mas o zagueiro Thiago Silva fez um comentário nas redes sociais apoiando a disputa do torneio em solo brasileiro.

Publicidade

"Não estou abrindo mão das respostas e estou colocando os fatos, com discernimento e sensatez que tenho. É muito importante a Copa América. Mas mais importante é o nosso jogo amanhã. É jogarmos bem, porque vamos ser cobrados, inclusive com o nosso torcedor. Ele cobra nossa posição. Temos posição clara. Mas deixa a nossa cabeça voltada para o jogo de amanhã. Entendo todos vocês e também entendo que é importante essa posição e não estou me eximindo."