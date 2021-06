Marcelo Cabo: desafio na Série B - Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 18:30

Rio - O Vasco ficou só no empate contra a Ponte Preta neste domingo, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Moisés Lucarelli, o time saiu na frente com gol de Germán Cano, de pênalti. No entanto, a equipe de Marcelo Cabo levou o empate três minutos depois. Após a partida, o meia Michel falou em entrevista à Globo.

"Feliz por estar de volta, atuando e podendo ajudar o Vasco. Um ponto fora de casa é muito importante pra um campeonato longo como esse. Está só no início e será uma grande caminhada. Claro que buscamos a vitória o tempo todo, no segundo tempo fomos melhor graças às mudanças do professor Marcelo Cabo. A gente jogou os primeiros 15 minutos e depois relaxamos, e isso não pode acontecer", disse.