Publicado 06/06/2021 17:51

Rio - Após estrear com derrota em casa contra o Operário, o Vasco foi até São Paulo para enfrentar a Ponte Preta. No Moisés Lucarelli, o Cruzmaltino saiu na frente com Germán Cano, mas viu Renatinho empatar para o time da casa, com placar final de 1 a 1. Com o resultado, o time de Marcelo Cabo é só o 18º colocado, com um ponto. Na próxima rodada, o Vasco pega o Brasil de Pelotas, fora de casa, no próximo sábado.



O primeiro lance de perigo do jogo veio nos pés do artilheiro Germán Cano, aos quatro minutos. Após lambança do goleiro adversário, o atacante argentino roubou a bola, mas na hora de finalizar, chutou por cima do gol. No entanto, as chances do Cruzmaltino pararam por ai na etapa inicial. Dos 10 minutos iniciais em diante, a Ponte Preta comandou as ações da partida.



Aos 11', a Macaca chegou pela primeira vez, com Camilo, que recebeu cruzamento da direita, mas chutou para fora. Oito minutos depois, o time paulista cobrou falta perigosa perto da área, mas Vanderlei jogou para escanteio. Aos 24', Dhawan recebeu na entrada da área e chutou forte, mas a bola passou por cima. Aos 36', Moises assustou com um chute rasteiro que passou rente à trave.



Se o primeiro tempo não teve grandes emoções, o segundo começou à todo vapor. Aos 10 minutos, um árbitro pegou uma mão dentro da área da Ponte Preta, e Cano converteu a penalidade, abrindo o placar para o Cruzmaltino. No entanto, a vantagem não durou nem cinco minutos. Aos 13', Camilo acertou a trave de Vanderlei e no rebote, Renatinho completou para o gol, deixando tudo igual. O restante da etapa final não teve grandes oportunidades e a partida terminou em 1 a 1.

FICHA TÉCNICA - PONTE PRETA 1 X 1 VASCO



Data e Hora: 06/06/2021, às 16h

Local: Moisés Lucarelli, São Paulo

Árbitro: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

Assistentes: Jean Márcio dos Santos e Flávio Gomes Barroca

Cartões Amarelos: Léo Matos (VAS); Rafael Santos, Renatinho e Ruan Renato (PON)



Gols: Germán Cano (10'/2ºT), Renatinho (13'/2ºT)



PONTE PRETA: Ygor Vinhas; Felipe, Ednei, Ruan Renato, Rafael Santos (Jean Carlos); Dawhan, Léo Naldi (Vini Locatelli), Camilo, Renatinho (Paulo Sérgio); Moisés e Niltinho. Técnico: Gilson Kleina



VASCO: Vanderlei; Léo Matos (Michel), Ernando, Ricardo Graça, Zeca; Romulo, Andrey (Galarza), Sarrafiore (Marquinhos Gabriel), Gabriel Pec (Figueiredo), Morato (Léo Jabá); Germán Cano. Técnico: Marcelo Cabo