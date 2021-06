Agnello Gonçalves - Divulgação

Agnello GonçalvesDivulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 12:28

Rio - O Vasco está em busca de um nome para assumir a base no lugar de Carlos Brazil, que deixou o clube e acertou com o Corinthians. De acordo com o site "Globo Esporte", um dos nomes cotados é o de Agnello Gonçalves, diretor da base do Fortaleza.

Agnelo chegou ao Fortaleza em fevereiro e seu contrato com o clube nordestino prevê multa rescisória. Antes de chegar ao Leão, ele teve passagens pelas categorias de base do Corinthians e no futebol profissional de Avaí e Joinville.



Além dele, outros nomes estão sendo estudados. Fábio Araújo, ex-Corinthians e Santos, e Sidney Loureiro, ex-Botafogo, também estão sendo avaliados pela diretoria.