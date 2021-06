Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt tenta solucionar a crise financeira do clube - Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 10:20

A situação financeira do Fluminense continua delicada. Após fechar 2020 com prejuízo de R$ 2,9 milhões, o início de 2021 não foi dos melhores, com déficit de R$ 6.476.307,00 nos primeiros três meses do ano. O resultado consta no balancete divulgado pelo clube no portal de transparência do site oficial.



Por mais que tenha recebido R$ 29.974.548,00 de direitos de TV e R$ 16.932.520,00 de premiação, um aumento considerável em relação ao primeiro trimestre de 2020 por causa do Brasileirão que terminou apenas em fevereiro, o Fluminense teve uma queda brusca de arrecadação por causa da pandemia de Covid-19. Muito em função do pouco dinheiro arrecadado com venda de jogadores (R$ 725.567,00) e de ter zerado em bilheteria, além de não receber valor pela disputa do Campeonato Carioca.



Para piorar, houve aumento nos gastos, principalmente com pagamentos e obrigações trabalhistas. Isso porque a diretoria conseguiu um acordo com os jogadores para pagar salários atrasados até março de 2021, além de outros acordos judiciais. Ao todo, as despesas operacionais subiram para R$ 54.096.402,00 e as obrigações trabalhistas para R$ 67.065.185,00.



Todos os setores do clube fecharam o primeiro trimestre de 2021 no vermelho e o passivo do clube está em R$ 774.192.912,00.