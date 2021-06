Michel Araujo - Divulgação

Publicado 08/06/2021 17:09

Rio - O Fluminense foi acionado mais uma vez por cobranças na Fifa. Depois de Independiente Del Valle, do Equador, e Boston River, do Uruguai, mais um clube levou um caso de dívida à entidade máxima do futebol. O Racing, também do Uruguai, cobra aproximadamente R$ 2 milhões do Tricolor. A informação é do site "ge.globo".

Os uruguaios entraram na Fifa para cobrar pela dívida da transferência de Michel Araújo ao Fluminense. O Flu adquiriu em 2020 50% dos direitos econômicos do atleta pelo valor de US$ 800 mil dólares (aproximadamente R$ 3,3 milhões na cotação da época) dividido em seis parcelas, mas em meio à pandemia da Covid-19 atrasou os pagamentos e só conseguiu quitar cerca da metade da quantia.

Ainda de acordo com o site, um primeiro julgamento já aconteceu no dia 18 de maio. Com a ação em andamento, a diretoria do Flu costura um acordo para quitar a quantia restante, que é de US$ 400 mil dólares, aproximadamente R$ 2 milhões de reais na cotação atual.

Michel Araújo tem contrato com o Fluminense até o fim de 2023, mas foi emprestado por uma temporada ao Al Wasl, time treinado por Odair Hellmann, ex-técnico do Tricolor.