Paulo Henrique Ganso - Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 10:57

Rio - Nas últimas semanas, os rumores de uma possível volta de Paulo Henrique Ganso ao Santos ganharam força. No entanto, segundo o jornal “A Tribuna”, os conselheiros do Peixe são contra a volta do meia que pertence ao Fluminense.

Para eles, o jogador não agregaria ao time, em razão ao que jogou recentemente pelo Sevilla, Amiens, e no próprio Tricolor. Os dirigentes tentam convencer Andrés Rueda, presidente do clube, a não fazer negócio com os cariocas.

Ainda de acordo com o site, Rueda escuta com atenção todas as opiniões para não gerar um racha político no clube do litoral paulista.

Vale ressaltar que Fernando Diniz, técnico do Santos, abriu as portas para o atleta de 31 anos. Os dois trabalharam juntos no Fluminense, e o treinador guarda boas recordações do meia.

“É um assunto interno. Resolvemos internamente. Ganso teve grande participação comigo no Fluminense. Se puder voltar, seria bom para todo mundo, mas tratamos disso internamente”, disse.