Dupla é presa tentando furtar telha em Duque de Caxias - Reprovução

Dupla é presa tentando furtar telha em Duque de CaxiasReprovução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 14:33

Duque de Caxias - Dois homens foram presos, nesta segunda-feira, 7, após serem flagrados tentando furtar telhas de um galpão da Fábrica Vibraço, ao lado da Casa do Alemão, na Rodovia Washington Luiz. Os agentes do 15 BPM faziam patrulhamento com vistas à redução dos indicadores de criminalidade, quando flagraram os dois presos em atitude suspeita.

Ao efetuar a abordagem, conseguiram prender deter os suspeitos. O caso foi registrado na 60° DP, onde apresentou o fato a autoridade policial.

Publicidade

Tiroteio em Saracuruna

Moradores do bairro de Saracuruna relataram intenso tiroteio na Vila Urussaí pelo segundo dia consecutivo. De acordo com informações de moradores, há uma batalha na região entre traficantes e milicianos. Apesar disso, o comando do 15º BPM (Duque de Caxias) informou que não houve registro de ocorrências nesse sentido, mas que, diante dos relatos, a Polícia Militar irá intensificar o policiamento na região.

Publicidade