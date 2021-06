A concessionária informou ainda que a energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto - Divulgação / Light

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 09:43

Duque de Caxias - No próximo dia 14 de junho, às 10h, acontecerá uma audiência pública no plenário Vilson Campos Macedo, proposta pelo presidente da Câmara Municipal Duque de Caxias, Celso do Alba (MDB), juntamente com o primeiro secretário, Claudio Thomaz (DEM), com o intuito de debater questões relacionadas aos serviços prestados no município pela Light Serviços de Eletricidade S.A.

Os autores da iniciativa buscam esclarecimentos da companhia referentes às interrupções e falhas na distribuição de energia elétrica, cortes e suspensões irregulares do fornecimento, prática de cobranças excessivas ou abusivas, aplicação de multas indevidas e sem comunicação prévia ou justificativa válida e legítima, e também, sobre a realização de vistorias sem a presença do proprietário ou morador do imóvel.

Cabe ressaltar, que as audiências públicas são instrumentos imprescindíveis para garantir o envolvimento popular na tomada de decisões que impactarão a coletividade, além de sinalizar a atuação do Poder Público em prol de uma gestão participativa no município. Ademais, essa é uma forma de promover uma gestão democrática e medidas essenciais para amplas discussões acerca de implicações diretas e indiretas no cotidiano da população.