Vacina contra Covid em Duque de Caxias - Reprodução

Vacina contra Covid em Duque de CaxiasReprodução

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 14:02

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira (07), Duque de Caxias aplica a segunda dose da Astrazeneca naqueles que tomaram a primeira dose nos dias 29 e 30 de março ou antes. Para esses grupos a vacinação acontece, a partir das 7 horas, no sistema drive thru e para pedestres, nos seguintes locais:

* Praça Cangulo (Próximo a UBS)

* Jardim Ana Clara (Entrada)

* Praça Alcir Cavaline (Jardim Gramacho)

* Praça do Sarapui



Para todos é obrigatório a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.



Número total de vacinados



Até o momento, 268.894 doses das vacinas Coronavac, Oxford/Astrazeneca e Pfizer já foram administradas no município de Duque de Caxias. Destes números, 205.626 pessoas tomaram a primeira dose e 63.268 pessoas já tomaram a primeira e a segunda doses, completando o ciclo de imunização.